Wer in Rheinland-Pfalz ein G9-Gymnasium besucht, verbringt gut zweieinhalb Jahre in der Oberstufe. Zumindest das ist bei Jonas Driedger, freier Mitarbeiter der Donnersberger Rundschau und Schüler am Nordpfalzgymnasium in Kibo, der Fall gewesen. Fast alles andere aber brachte die Pandemie durcheinander. Der Abschluss war nun ein schriftliches Abitur mit Maskenpflicht.

Bei der Information über die genauen Bedingungen während der Prüfungen zeigte sich wieder einmal eindrücklich die verwirrende Kommunikation bezüglich der Corona-Maßnahmen in Schulen. Am 15. Dezember bekamen wir noch die Info, dass man die Möglichkeit habe, sich von der Maskenpflicht während des Abiturs freizutesten. Sechs Tage später dann die Nachricht, dass doch für alle Maskenpflicht herrscht, egal ob getestet oder nicht. Für mich war das weder Grund zur Freude noch für große Empörung. Nach zwei Jahren Einschränkungen durch Corona nahm ich die Neuigkeit nur noch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis.

Achterbahnfahrt an Maßnahmen

Los ging es im Frühjahr 2020 mit sieben Wochen Fernunterricht, die noch von offensichtlicher Überforderung und Unsicherheit aller Beteiligten geprägt waren. Was danach kam, war eine Achterbahnfahrt von Maßnahmen und Lockerungen. Die Pandemie raubte uns zuerst die geplanten Studienfahrten in der MSS 11, zahlreiche Schulveranstaltungen, die normalerweise auch eine Einnahmequelle für den Abiball sind, und nun auch die Skifreizeit im Februar, die eigentlich unsere Abschlussfahrt sein sollte. Dazu kam eine Abfolge von Homeschooling, Wechselunterricht und Unterricht nach Plan, mal mit Maske, mal ohne Maske, mal mit Abstand und dann wieder ohne. Respekt, wer da noch durchblickt.

Trotz Lüftung Wunsch nach frischer Luft

Es drängt sich die Frage auf, ob es nach all diesen Einschränkungen sein muss, dass wir die wichtigsten drei Arbeiten unserer Schulzeit mit Maske schreiben müssen. Spaß gemacht hat es logischerweise nicht. Während vier- bis fünfstündigen Arbeiten bei voller Konzentration Maske tragen zu müssen, ist auf Dauer schon etwas anstrengend. Gerade in einem Raum, in dem über mehrere Stunden an die 30 Schüler sitzen, wird es nach einiger Zeit, gepaart mit dem Abistress, recht warm.

Dass wir am Nordpfalzgymnasium keine Lüftungspausen brauchen, weil unsere Lüftungsanlage die Luft ausreichend austauscht, ist zwar praktisch, ein bisschen frische Luft hätte unter der Maske aber durchaus gut getan. In der Virenbekämpfung mag die Lüftung vielleicht gut sein, gegen stickige Luft wirkt sie, zumindest dem Gefühl nach, nicht sehr effektiv.

Mit Maskenpausen einigermaßen erträglich

Die Möglichkeit, während der Prüfung eine „Maskenpause“ zum Essen, Trinken und Durchschnaufen einzulegen, machte es aber doch erträglich, mit Maske Abitur zu schreiben. Zumal: Durch den hohen Fokus und den Druck, mit der Zeit auszukommen, konnte ich kaum darüber nachdenken, ob mich die Maske stört.

Auch die anderen Schüler empfanden das Abi mit Maske etwas anstrengend und unangenehm, letztlich aber nicht unzumutbar. Die Entscheidung, das schriftliche Abitur mit Maske schreiben zu lassen, wurde als vertretbar empfunden, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Inzidenz im Kreis inzwischen bei über 500 liegt. Es hat die Prüfungssituation nicht leichter gemacht, aber auch nicht dramatisch erschwert. Niemand wird am Ende sagen können, er habe wegen der Maskenpflicht eine schlechtere Note geschrieben. Und Abitur mit Maske wird auch sicher nicht als die größte Einschränkung der Coronazeit in Erinnerung bleiben.