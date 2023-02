Am Donnerstag hat ein Verkehrsteilnehmer gegen 18.15 Uhr der Polizei gemeldet, dass er gerade beobachtet hatte, wie ein vor ihm fahrendes blaues Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Pkw touchierte und wahrscheinlich beschädigte. Der Unfallverursacher konnte daraufhin von der Polizei in Kirchheimbolanden angehalten werden. Die Polizisten entdeckten auch frische Unfallspuren. Der Ort des Geschehens konnte nicht genau positioniert werden, der Unfall hat sich aber auf der Strecke Grünstadt-Kirchheimbolanden, vermutlich in Ebertsheim oder Mertesheim ereignet. Der beschädigte Pkw konnte nicht mehr aufgefunden werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 911-2700 in Verbindung zu setzen.