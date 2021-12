Die Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises ist in der Zeit vom 8. bis 14. Dezember nicht erreichbar. Grund dafür ist ein Umzug vom Kreishaus, wo der Eigenbetrieb bislang untergebracht war, in den neuen Betriebssitz in die Morschheimer Straße 9 in Kirchheimbolanden. Ab 15. Dezember steht das Team der Abfallwirtschaft dann für Fragen, Meldungen und Beschwerden wieder zur Verfügung, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat. Die postalische Anschrift der Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises bleibt auch zukünftig die Kreisverwaltung Donnersbergkreis in der Uhlandstraße 2 in 67292 Kirchheimbolanden. Für eine persönliche Vorsprache, die derzeit nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich ist, gilt zukünftig die neue Adresse in der Morschheimer Straße 9 in Kirchheimbolanden.