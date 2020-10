Im ersten Jahr mit den neuen, zum Teil kräftig erhöhten Müllgebühren muss die Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises bei dem Gewinn, der nach der Anpassung für das laufende Jahr erwartet worden war, nun etwas zurückrudern.

Kalkuliert worden war mit 1,31 Millionen Euro Mehrertrag. Inzwischen zeichnet sich aber ab, dass der Gewinn voraussichtlich um fast 400.000 Euro geringer ausfallen wird. Um diesen Betrag wird auch der Abbau der Verluste aus den Vorjahren geringer ausfallen. Ende des letzten Jahres stand die Abfallwirtschaft mit rund 6,5 Millionen Euro in den roten Zahlen, ein Hauptgrund für die Gebührenanpassung. Verschlechterungen des Ergebnisses gehen vor allem auf das Konto der Erlöse aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen. Rund eine Viertelmillion Euro weniger wird die Abfallwirtschaft aus dieser Quelle einnehmen nach den Prognosen des Zwischenberichtes zum laufenden Geschäftsjahr, der kommenden Dienstag Thema im Kreisausschuss sein wird (15 Uhr, Kreishaus). Weniger Geld bringt zudem der Gewerbemüll in die Kasse, während gleichzeitig der Aufwand für den Hausmüll um 278.000 Euro heraufgesetzt werden muss. Fünfstellige Mehrkosten verursacht der Grünmüll. Auch Verbesserungen zeichnen sich ab, so werden wohl 120.000 Euro weniger für die Nachsorge der Deponie Eisenberg gebraucht. Doch wiegen die Verbesserungen den Mehraufwand beziehungsweise die Mindereinnahmen nicht auf.