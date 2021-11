Keine bösen Überraschungen sind in diesem Jahr offenbar von der Müllentsorgung zu befürchten. Der Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf der Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises kommt zu dem Schluss, dass der bereits erwartete Jahresgewinn sogar höher ausfallen wird als prognostiziert.

Die drastische Gebührenerhöhung, die Anfang letzten Jahres wirksam wurde und die Müllentsorgung für manche Haushalte um 40 Prozent und mehr verteuert hat, lässt also weiterhin Luft, um – wie vorgesehen – die hohen Verluste aus den Vorjahren weiter abzubauen. Der Geschäftsverlauf verspricht nun einen Jahresgewinn von 766.355 Euro und damit 89.750 Euro mehr als kalkuliert. Mit dem Jahresgewinn in Höhe von 908.540 Euro aus dem Vorjahr und weiteren positiven Einflussfaktoren sinkt der in den Vorjahren aufgewachsene Verlust auf dann immerhin noch rund 4,8 Millionen Euro.

Der dickste Brocken, der diese Lücke geschlagen und zur letzten Erhöhung der Müllgebühren beigetragen hat, ist die Erhöhung der Rückstellungen für die stillgelegte Mülldeponie Eisenberg um rund 5,5 Millionen Euro, die im Wirtschaftsjahr 2019 eingestellt werden mussten. Dieses Geld wird gebraucht, um die Deponie weiter überwachen und ihre Sicherheit gewährleisten zu können.

Wieder höhere Erlöse aus Papierverwertung

Dass das Ergebnis nun besser ausfällt als vorhergesehen, hat verschiedene Gründe. Darunter spielen auch die Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen wieder Mal eine Rolle, die sich über die Jahre hinweg als äußerst launischer Faktor erwiesen haben. Tiefstständen bei diesen Erlösen hatten zuletzt die Bilanzen eingetrübt. Nun aber hat die konjunkturelle Entwicklung die Verwertungserlöse wieder um ganze 311.000 Euro in die Höhe getrieben, wie aus dem Bericht hervorgeht. Im Mittel sei der Preis pro Tonne um gut 100 Euro gestiegen. Leicht rückläufige Mengen haben ein noch besseres Ergebnis verhindert. Höhere Erlöse sind auch aus dem Hausmüll um 61.000 Euro und beim Gewerbemüll um 133.000 Euro zu erwarten. Die Coronazeit hat zu Mehrmengen bei hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Altholz, Sperrmüll und anderen Deponieanlieferungen geführt und die Erlöse um 20.000 Euro erhöht. Im Gegenzug verursachten größere Anlieferungsmengen im Heizkraftwerk und im Humuswerk Essenheim Mehrkosten bei diesen Positionen.

Machbarkeitsstudie für Lüftungsanlagen

Der Zwischenbericht der Abfallwirtschaft ist am Montag Thema im Kreisausschuss. Das Gremium muss zudem – im Zusammenhang mit der erwähnten Gewährleistung der Deponiesicherheit – ein Fachbüro mit der gutachterlichen Betreuung der Grundwassersituation der Deponie beauftragen. Weitere Themen der Sitzung betreffen Auftragsvergaben für Schulen, darunter geht es auch um eine Machbarkeitsstudie für die unlängst lebhaft diskutierte Ausstattung der kreiseigenen Schulen mit Lüftungsanlagen. Es geht weiterhin um öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu den abzustufenden Kreisstraßen 41 und 4, eine Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der überörtlichen Gefahrenabwehr und die interkommunale Studie zum Industrie- und Gewerbeflächenpotenzial für die Landkreise Kusel und Donnersberg. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses.