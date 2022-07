Jetzt tun wir doch nicht so, als sei das hier eine ganz normale Wochenend-Kolumne. Als handele es sich um ein Donnersberger Echo ohne besondere Bewandtnis. So ist es nämlich nicht! Nein, die heutige Ausgabe unserer seit den 1990er Jahren allwöchentlich erscheinenden Rubrik ist eine besondere, es ist die letzte vor Beginn einer neuen Zeitrechnung. Und es ist – zum allerersten Mal in der Geschichte – das letzte Donnersberger Echo vorm Zweitligastart mit dem Aufsteiger FCK.

Klare Essensrationierung

Also kurz gesagt: Am Freitag startet das, wovor der Otto-Normal-Pfälzer sich jahrzehntelang gefürchtet, was er sich aber in den zurückliegenden vier Jahren erträumt hat: eine Saison der Zweiten Fußballbundesliga mit den Roten Teufeln. Das geht verständlicherweise auch an unserer Redaktion nicht spurlos vorbei. An den einen nicht, weil so langsam die Nerven mit ihnen durchgehen und weil sie vermehrt nur noch ein einziges außerdienstliches Gesprächsthema haben. An den anderen nicht – wir verzichten an dieser Stelle auf identifizierende Berichterstattung –, weil sie gar nicht so fußballverrückt und stattdessen vom FCK-Hype ein wenig genervt sind.

Ich zähle ohne Wenn und Aber zu erstgenannter Spezies. Ebenso wie der Kollege, der kürzlich sogar ein riesiges Backwerk in die Redaktion gebracht hat – aber nur jenen etwas abgeben hat, die mindestens ein Fan-Utensil des 1. FC Kaiserslautern trugen. Auch hier sehen wir davon ab, den Kollegen namentlich zu erwähnen. Bei dem Backwerk allerdings hat es sich um eine Rockenhausener Brezel gehandelt.

Nix Neues auf Malle

Wer es eher mit den Kollegen der Kategorie zwei hält, der könnte nun auf dem Standpunkt beharren, so wirklich spektakulär sei der Zeitpunkt des vorliegenden Donnersberger Echos also nicht. Absolut nichts Besonderes. So wie ZDF-Reporterin Susana Santina, die in einem Beitrag vom Ballermann davon gesprochen hatte, dass sich ja eigentlich nichts geändert habe: „Wenn die mallorquinische Regierung gedacht hat, es würde sich durch Corona irgendetwas ändern – diesen Eindruck hat man wirklich nicht.“ Doch auch sie – und das ist der Grund, warum der Mittagsmagazin-Beitrag im Internet so sehr viral ging – musste sich eines Besseren belehren lassen. Von einem Pfälzer, der brav neben ihr im Bild gewartet hatte, bis die Moderatorin fertig war, um dann Susanna Santana sowie sämtliche Zuschauer aufzuklären: „Aber Kaiserslautern is back!“

Lautern ist zurück. Der Satz, der den 20-jährigen Südwestpfälzer und Ballermann-Urlauber Kai Ludy zumindest zur Kurzzeit-Legende gemacht hat, verdeutlicht: Irgendwie kribbelt’s in der gesamten Pfalz. Das merkt man bei vielen Gesprächen, die man beim Bäcker, beim Metzger oder im Lokal aufschnappt. Und nicht mal diejenigen, die sich vehement und demonstrativ der zweiten Gruppe zuordnen – die dem Ganzen ja gar keine Bedeutung beimessen –, können sich alle und immer so ganz entziehen.

Die Geschichte, die niemand lesen wird

Immer mal wieder kommt es vor, dass sich Journalisten einer Geschichte annehmen, mit Recherchen beginnen, aber am Ende will einfach nichts daraus werden. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil Sachverhalte trotz aller Bemühungen nicht zu belegen sind. Oder auch, weil sich bei näherem Hinsehen alles ganz anders darstellt, als ursprünglich gedacht, und das Thema dann gar kein Außergewöhnliches mehr ist. Oder oder oder…

In den vergangenen Tagen hat einer unserer Mitarbeiter eine ganz besondere Begebenheit erfahren dürfen. Ein Ortsverein hatte in einer E-Mail an uns eher beiläufig erwähnt, dass es ein größeres Ärgernis im Dorf gebe. Unser Mitarbeiter hat versucht, im Ort nachzuhören, was da denn genau im Argen liegt. Schildern konnte er sein Anliegen nur ein einziges Mal, dann bekam er trotz vielfacher Versuche niemanden mehr an die Strippe. Nicht die Betroffenen, nicht das Ortsoberhaupt, nicht die Beschwerdeführer.

Ein Problem weniger

Er verzweifelte schon beinahe. Bis, ja, bis es endlich geklappt hat – und er folgende Auskunft erhalten hat: Nach seiner Intervention hätten sich alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt, mehrfach miteinander geredet und schlussendlich eine gute Lösung gefunden. Für die Zeitung sei das jetzt kein Thema mehr.

Das ist zwar schade für unseren Mitarbeiter, der sich die Finger wund gewählt hat, aber letztlich ohne Aussagen auch nur eines einzigen Protagonisten nichts zu Papier bringen kann. Ein bisschen schade auch deshalb, weil es eine Interessante Geschichte geworden wäre. Aber, und das ist doch das Wichtigste, auch irgendwie versöhnlich, dass (zumindest vorläufig) ein Problem aus der Welt geschafft wurde. Alle haben sich wieder lieb, und alles bleibt friedlich in dem Dorf in der VG Kibo. Aber Kaiserslautern is back!

Ein entspanntes letztes zweitligafreies Wochenende wünscht Torben Müller