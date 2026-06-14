Das Zusammengehen der SG Rockenhausen/Dörnbach mit Gundersweiler hat funktioniert. Ein Umbruch bietet Chancen.

Die SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler hat in ihrer ersten gemeinsamen Saison überrascht – und zwar positiv. Aus einem mutigen Projekt wurde auf Anhieb eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga. Der dritte Tabellenplatz und die lange Zeit berechtigten Aufstiegshoffnungen zeigen, welches Potenzial in der Spielgemeinschaft steckt.

Der Rücktritt von Karl-Heinz Halter mag schmerzen, doch die Verantwortlichen haben schnell eine starke Lösung gefunden. Mit Daniel Graf übernimmt ein renommierter Trainer, der in der Westpfalz einen ausgezeichneten Ruf genießt. Seine Zusage ist zugleich ein Kompliment für die Entwicklung der SG.

Der bevorstehende Umbruch mit vielen jungen Spielern birgt Risiken, aber auch große Chancen. Die Spielgemeinschaft hat in ihrem ersten Jahr bewiesen, dass sie funktioniert. Deshalb überwiegt die Vorfreude auf das nächste Kapitel dieses Abenteuers. Die Strahlkraft des Projekts ist jedenfalls ungebrochen.