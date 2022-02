Die Stadt Kirchheimbolanden hat als Veranstalter für die Tributenacht mit „Abba-Fever“ über die Vorverkaufsstellen informiert. Tickets gibt es unter www.rheinpfalz.de/ticket und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, bei Office Star Enders in Kirchheimbolanden und im Büro der Stadthalle an der Orangerie. Die Band tritt am 19. März in der Stadthalle auf. Die Formation „Abba-Fever“ gilt als eine der erfolgreichste Abba-Tributeband Europas.

Info



Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 15, an der Abendkasse 23 Euro, ermäßigt 20. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.