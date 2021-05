Wie das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises am Dienstag mitgeteilt hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis seit dem 5. Mai unter dem für Schulen und Kitas wichtigen Schwellenwert 165. Damit sind laut Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes die Bedingungen für eine Aufhebung der „Bundesnotbremse“ gegeben: An fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (der Samstag wird mitgezählt) muss die Summe der Neuinfektionen der jeweils letzten sieben Tage die 165 unterschreiten (maßgeblich sind die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts).

Für den Donnersbergkreis bedeutet dies, dass ab Mittwoch, 12. Mai, die Kindertagesstätten in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückkehren können. Die Schulen im Kreis starten in Absprache mit der Schulaufsicht erst am Montag, 17. Mai, mit dem Wechselunterricht. Dies sei dem unmittelbar bevorstehenden Feiertag und dem darauffolgenden beweglichen Ferientag geschuldet, heißt es aus dem Kreishaus.

Das Gesundheitsamt weist außerdem darauf hin, dass die Maßnahmen der Bundesnotbremse, die aufgrund der Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenzen von 150 bzw. 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen greifen, damit noch nicht aufgehoben seien.