Am 10. Mai startet der erste vom Kreis geförderte Deutsch-Sprachkurs für ukrainische Geflüchtete am Standort Kirchheimbolanden der Kreisvolkshochschule (KVHS). Wie die KVHS mitteilt, erhalten die Teilnehmer eine Einführung in die Grundzüge der deutschen Sprache, ihr Vokabular sowie in einfache Grammatik- und Rechtschreibregeln. Umgangssprachliche Alltagssituationen wie Einkauf oder Arztbesuch werden geübt, zusätzlich werden landeskundliche Themen angeboten.

Als Beispiele nennt die KVHS „Landschaft um den Donnersberg“, „politische Strukturen“, „Feste, Vereine, Feiertage“, „Sport und Verkehr“. Der Kurs „Deutsch A1“ findet vom 10. Mai bis 22. Juli jeweils dienstags und freitags von 9 bis 10.30 Uhr in Kirchheimbolanden statt.

Weitere Sprachkurse geplant

Außerdem sind weitere Sprachkurse in Winnweiler, Rockenhausen, Göllheim und Eisenberg geplant. Alle Informationen gibt es auf der Homepage der Kreisvolkshochschule www.kvhs-donnersbergkreis.de. Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend notwendig, da Plätze nur

begrenzt zur Verfügung stehen. Das Anmeldeformular für alle Kurse kann ebenfalls auf der Homepage unter „Formulare“ heruntergeladen und per Post oder E-Mail (Anhang) an kvhs@donnersberg.de gesendet werden.