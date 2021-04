Angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen im Landkreis kehren die Schulen im Donnersbergkreis ab Donnerstag, 22. April, zum reinen Fernunterricht zurück. Ausgenommen sind die Abschlussklassen an der BBS Donnersbergkreis.

Die Kreisverwaltung hat hierzu in Abstimmung mit der ADD und dem Gesundheitsministerium eine Allgemeinverfügung (AV) erlassen, nach der „alle Schulveranstaltungen, insbesondere der Präsenzunterricht mit Ausnahme an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis“ entfallen. „Sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann, können Abiturprüfungen, sonstige nicht aufschiebbare Prüfungen und Prüfungen für schulische Abschlüsse, wie Kursarbeiten, in Präsenzform stattfinden“, heißt es weiter.

Diese Allgemeinverfügung ergänzt die Regelungen der Verfügung vom 16. April und tritt mit Beginn des 22. April in Kraft. Sie verliert ihre Gültigkeit – ebenso wie die Verfügung vom 16. April – mit Ablauf des 9. Mai. Alle geltenden Verfügungen und Verordnungen können auf den Internetseiten der Kreisverwaltung eingesehen werden (Informationen und Aktuelles zum Thema „Coronavirus“ → Unterseite „Rechtliche Grundlagen“).