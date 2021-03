Nach der neusten Allgemeinverfügung des Kreises müssen alle Schulen – bis auf die BBS – ab Donnerstag für die letzten beiden Tage vor den Ferien in den Fernunterricht zurückkehren. Die anhaltend hohen Inzidenzwerte haben diese Verfügung nach Mitteilung der Kreisverwaltung nötig gemacht.

Von Mittwoch an gilt die neue Allgemeinverfügung für den Donnersbergkreis. Demnach müssen gewerbliche Einrichtungen geschlossen bleiben und dürfen nur noch nach vorheriger Terminvergabe sowie mit einem Kunden je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Außerdem ist der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur untersagt. Darüber hinaus, so geht es aus der Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor, werden weitere Kontaktreduktionen (ein Haushalt plus eine weitere Person – Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit) sowie der Wechsel vom Präsenz- in den Fernunterricht angeordnet. Dies gilt für alle Schulen im Kreisgebiet ab Donnerstag, 25. März, lediglich die Berufsbildende Schule ist davon ausgenommen.

Britische Mutation bei 50 Prozent

Die Verfügung diene dem Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus. „Dies ist besonders wichtig, da die britische Mutation B.1.1.7 mittlerweile auch im Donnersbergkreis für etwa 50 Prozent aller Infektionen verantwortlich ist“, heißt es in der Mitteilung.

„Uns ist klar, dass solche kurzfristigen Verfügungen den Unternehmern, den Schulen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis einiges abverlangen“, betont Landrat Rainer Guth und ergänzt: „Wir sind jedoch gemäß Landesverordnung zu einer schnellen Umsetzung verpflichtet und haben alle Regelungen eng mit dem Gesundheitsministerium und der zuständigen Schulaufsicht abgestimmt. Ich kann nur an das Verständnis und die Geduld aller Betroffenen appellieren und hoffe, dass wir es durch gemeinsame Anstrengungen und Disziplin schaffen, die Fallzahlen im Donnersbergkreis möglichst schnell wieder zu senken.“

Ziel sei es, dass die innerhalb einer Woche stark angestiegenen Infektionszahlen wieder unter den Wert von 50 gelenkt werden. Der Großteil der Ansteckungen im Donnersbergkreis finde nach Feststellungen des Gesundheitsamtes zurzeit im privaten Bereich statt, das heißt in den Familien und den Schulen, so die Kreisverwaltung weiter. Zudem seien Kinder und Jugendliche seit der Verbreitung der britischen Mutation stärker gefährdet als zuvor.

Nach Osterferien Präsenz und Testungen

Nach den Osterferien sollen laut Pressemitteilung die Schulen mit Hilfe der dann zur Verfügung stehenden Selbsttests wieder in den Präsenzunterricht wechseln können. Durch den Einsatz dieser Testungen könne das Risiko einer Infektion in der Schule weiter minimiert werden. Ein schnelles Erkennen und Isolieren von Erkrankten verhindere dann eine exponentielle Verbreitung des Coronavirus und schützt die Bevölkerung.

Am 11. April läuft die Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis aus, da dann auch die 18. Coronaverordnung des Amtes außer Kraft tritt. Dann, so die Pressemitteilung, müsse eine Neubewertung der Lage vorgenommen werden.