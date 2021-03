Inzidenz wieder unter 100 – Landrat sieht „sich frei testen“ als Weg aus dem Lockdown

In früheren Jahren wäre das wohl eine gute Nachricht gewesen: Ab Donnerstag sollen die Schülerinnen und Schüler im Kreis in einen vorgezogenen Start der Osterferien gehen. Wie Landrat Rainer Guth sagt, wolle man die Zeit nutzen, um nach den Osterferien mit intensiver Teststrategie die Schulen wieder zu öffnen. „Zumindest in der ersten Schulwoche wollen wir die Schüler täglich testen, um so dafür zu sorgen, dass die Inzidenzzahlen nach dem Lockdown nicht wieder steigen“, so Guth. Genügend Testkits hätte der Kreis für diese Maßnahme. „und ich hoffe, dass das Land dann auch in der Lage sein wird, diese intensiven Testungen weiter auszudehnen“, so Guth, denn er halte das für den einzigen Weg, um wieder mehr Freiheiten zuzulassen. „Wir können nicht mehr ewig so weitermachen“.

Der Inzidenzwert im Kreis fiel am Dienstag nach zwei Tagen über 100 wieder unter diese Marke. „Es gelten also für uns nach wie vor die 50-bis-100-Regelungen des Landes“, so der Landrat. Das bedeutet beispielsweise, dass die Außengastronomie geöffnet sein darf und dass Einkaufen mit Termin gestattet ist. Das ändere aber natürlich nichts daran, dass der Lockdown ab Gründonnerstag auch im Donnersbergkreis gilt. „Ich gehe aber davon aus, dass wir danach immer mehr zu der Lösung kommen, dass sich die Menschen ,frei testen’ lassen können“, so Guth.

Er halte das Tübinger Modell, nach dem man sich mit einem Negativtest für die Dauer von 24 Stunden Freiheit erwirken kann für beispielsweise Restaurant- oder Kinobesuche, für den passenden Weg aus dem Lockdown, bis genügend Menschen geimpft wurden, um der Ausbreitung des Virus Einhalt zu bieten. Die Landesregierung hat angekündigt, für diese Test- und Öffnungsstrategien Modellregionen auszuwählen. Guth hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Donnersbergkreis dafür ausgewählt werden könnte. „Wir haben 27 Teststationen im Kreis und auch genügend Testkits, um eine Zeit lang gut durchzuhalten“, so Guth. Man sei, was die Testkapazitäten anbelangt, bestens aufgestellt.