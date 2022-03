Es ist wieder soweit, liebe Kinder. Eure Kreativität ist gefragt bei meinem großen Ostermalwettbewerb. Da ihr mir durch eure vielen Einsendungen im vergangenen Jahr gezeigt habt, wie gerne ihr alle malt, habe ich mir dieses Mal ein Bild mit ganz vielen verschiedenen Motiven ausgesucht. Also ran an die Malstifte! Das Bild zum Ausdrucken gibt es am Ende des Textes.

Genauso wie auf dem Bild sieht meine Wiese vor dem Biberbau aus, wenn ich an Ostersonntag aufwache – zumindest wenn der Osterhase nicht verschlafen und schon fleißig die bunt bemalten Eier versteckt hat. Hoffentlich lacht dann die Sonne genauso vom Himmel.

Dieses Jahr habe ich sogar noch eine kleine Zusatzaufgabe für euch: Wie viele Eier hat unser lieber Osterhase denn hier versteckt? Und wie viele Blumen blühen schon? Da müsst ihr beim Ausmalen ganz genau hinschauen. Ich bin auf jeden Fall schon wieder ganz gespannt, was ihr mir dieses Jahr für Kunstwerke zaubert.

Einsendeschluss: 10. April

Wenn ihr fertig mit Malen seid, macht von eurem Kunstwerk ein Foto. Ihr könnt gerne auch mit drauf und euer Bild in die Kamera zeigen. Natürlich nur, wenn eure Eltern nichts dagegen haben. Das Bild könnt ihr bis einschließlich Sonntag, 10. April, an reddonn@rheinpfalz.de mailen oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden schicken. Bitte gebt Vor- und Nachname des Kindes, Wohnort, Alter und eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen an. Die Bilder werden in der Woche vor Ostern in der Zeitung abgedruckt.

Auch in diesem Jahr gibt es für die kreativsten Kunstwerke wie immer etwas zu gewinnen: 15 Plüschtiere des RHEINPFALZ-Maskottchens Nils Nager warten auf einen neuen Besitzer. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können ihren Preis anschließend in den Lokalredaktionen Kirchheimbolanden oder Rockenhausen abholen. Wir wünschen viel Spaß!

Hier findet ihr das Bild im PDF-Format zum Ausdrucken.