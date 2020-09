Änderungen im Fahr- und Streckenplan des Öffentlichen Personennahverkehrs hat der Kreisausschuss in diesen Tagen zugestimmt. Insbesondere geht es darum, dass eine neue Ruftaxi-Linie eingerichtet werden soll, die auf der Strecke Kerzenheim – Eisenberg – Göllheim – Dannenfels – Rockenhausen und zurück verkehrt. Diese Linie wird an Werktagen ab 7 Uhr in Rockenhausen und ab 6.40 Uhr in Kerzenheim alle zwei Stunden bedient. Die letzten Fahrten werden um 19.09 Uhr (Rockenhausen) und 19.40 Uhr (Kerzenheim) angeboten. Damit soll auf Bedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste eingegangen werden, wobei insbesondere das Krankenhaus oder das Amtsgericht in Rockenhausen als wichtige Ziele genannt werden, so die Angaben der Verwaltung. Die Linie trägt die Nummer 4913, gültig soll dieser Fahrplan ab 15. Oktober sein. Gestrichen werden dagegen Wochenend-Fahrten auf den Linien 4914 und 4915 zwischen Göllheim-Zellertal und Eisenberg-Steinbach, weil gerade an Wochenenden kaum Nachfrage registriert wird.