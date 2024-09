Mit einem lauten Knall endete das 75. Nordpfälzer Herbstfest am Montagabend. Das traditionelle Feuerwerk lockte trotz leichtem Regen zum Abschluss wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Unter den zufriedenen Gesichtern fand sich auch Bürgermeister Michael Vettermann (FDP), der ein positives Fazit zog. Alle Programmpunkte seien gut angenommen worden, die Bilanz der Sicherheitskräfte ebenfalls positiv. „Wir sind rundum zufrieden“, sagte er und schickte einen besonders großen Dank an die mehr als 100 Helfer. „Es ist unglaublich, was hier Jahr für Jahr auf ehrenamtlicher Basis gestemmt wird“, so Vettermann, der selbst zeitweise hinter der großen Theke im Festzelt zu Gange war. Sichtlich erleichtert war der Bürgermeister auch darüber, dass das Herbstfest trotz all der Haushaltsprobleme der Stadt in diesem Jahr problemlos stattfinden konnte. „Ich bin und war im ständigen Austausch mit der Kommunalaufsicht“, so Vettermann. Hilfreich sei allerdings das Argument der Brauchtumspflege gewesen und eben die enorme ehrenamtliche Unterstützung.