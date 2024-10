Wiederholt zu Vollsperrungen kommt es von Montag, 4., ab 19.30 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 13. November, 4 Uhr, auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Göllheim.

Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Maßnahme ist in drei zeitliche Phasen gegliedert: Von Montag, 4., bis Freitag, 8. November, ist die Autobahn jeweils zwischen 19.30 und 4 Uhr gesperrt. Da sich die Arbeiten über beide Fahrstreifen erstrecken, kann der Verkehr nicht einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Tagsüber ist die A63 auch in Richtung Mainz ohne Einschränkungen zu befahren.

Über das folgende Wochenende (8. November, 19.30 Uhr, bis 11. November, 4 Uhr) ist der Streckenabschnitt komplett gesperrt. In den restlichen Tagen bis 13. November bleibt es dann wie im ersten Abschnitt bei den nächtlichen Sperrungen. Eine Umleitung (U45) wird ausgeschildert, sie führt ab der Anschlussstelle Winnweiler über die B48 und die L401 zur Anschlussstelle Göllheim.