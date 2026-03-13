[aktualisiert 13. März, 10 Uhr]: Die A63 musste zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden wegen eines Unfalls am Donnerstag, 12. März, gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 41-Jähriger mit seinem Ford kurz nach 17 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Kurz darauf kollidierte das Auto eines 36-Jährigen mit dem des 41-jährigen Ford-Fahrers. Nach dem Aufprall rollte der Ford auf den Standstreifen, der Wagen des 36-Jährigen blieb auf der linken Fahrspur liegen.

Das bemerkte ein 65-Jähriger zu spät: Obwohl er noch versuchte, zwischen dem liegengebliebenen Wagen und der Mittelschutzplanke hindurchzufahren, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern. Der BMW des 65-Jährigen riss die geöffnete Autotür des anderen Wagens vollständig aus der Verankerung. Sie wurde über die Fahrbahn geschleudert und landete mehrere Meter entfernt. Diese flog durch die Luft über die Fahrbahn.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Während der BMW des 65-Jährigen und der VW des 36-Jährigen abgeschleppt werden mussten, konnte der 41-Jährige seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Da sich der Unfall unmittelbar hinter der Anschlussstelle Göllheim ereignet hatte, musste die A63 in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden zeitweise gesperrt werden. Es bildete sich ein erheblicher Stau. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Göllheim, Dreisen und Winnweiler im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.500 Euro.