Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der Weinheimer Talbrücke der A63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen die Außenleitplanke, wurde durch die Wucht zurück gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Er touchierte dabei einen vor ihm fahrenden Pkw.

Der Fahrer des Transporters wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam in das Krankenhaus nach Alzey. Beide Richtungsfahrbahnen der A63 mussten während der Rettungs- und Räumungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand in beide Richtungen ein erheblicher Rückstau. Eine Umleitung wurde eingerichtet.