Ein 32-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag auf der Autobahn 63 zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Winnweiler bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte er mit seinem Fahrzeug eine Panne und war aus dem Wagen ausgestiegen. Der Mann wurde von einem Toyota-Pick-up mit Anhänger erfasst, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 32-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Toyota wurden nach ersten Informationen bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber und ein Hubschrauber der Polizei waren im Einsatz. Die Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern ist am frühen Freitagabend weiter gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an. Ein Gutachter wurde beauftragt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.