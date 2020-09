[Aktualisiert um 19.05 Uhr] Die Autobahn 63 ist derzeit in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden voll gesperrt. Grund ist ein Lkw-Unfall, wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim mitgeteilt hat. Der Fahrer ist gegen 17.10 Uhr in einem einspurigen Baustellenbereich aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und hat die Begrenzung der Baustelle durchbrochen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Lkw muss abgeschleppt werden. Bis die Räumarbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet.