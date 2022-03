Weil er beim Ausscheren zum Überholen eines Lastwagens ein von hinten kommendes Motorrad übersah, hat ein 49-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der A63 einen Unfall verursacht. Der Mann war in Höhe Börrstadt mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen gewechselt, das Zweirad fuhr nach Polizeiangaben nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Der 62-jährige Biker stürzte und schleuderte fast 60 Meter über die Fahrbahn, ehe er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Glück im Unglück: Zu diesem Zeitpunkt herrschte relativ wenig Verkehr, sodass keine weiteren Fahrzeuge involviert waren.

Lob für „vorbildliche Rettungsgasse“

Der 62-Jährige ist mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen worden. An seiner Maschine entstand Totalschaden, die Autobahn war in Fahrtrichtung Kaiserslautern für zirka eine Stunde voll gesperrt. Ein Lob hatte die Polizei für die im Stau wartenden Verkehrsteilnehmer parat: Weil diese eine „vorbildliche“ Rettungsgasse gebildet hätten, sei die Anfahrt für alle Einsatzkräfte – darunter auch die Feuerwehr – „vollkommen unproblematisch“ gewesen.