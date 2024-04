Von Freitag, 26. April, 19 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 28. April, 15 Uhr, wird die A63 zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Göllheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum ab der Auffahrt Kirchheimbolanden über die Bedarfsumleitung U42 bis zur Anschlussstelle Göllheim. Die Autobahn in Richtung Mainz ist von der Sperrung nicht betroffen.

Laut Autobahn GmbH des Bundes wird auf der A63 die Fahrbahn instand gesetzt. Dabei werde die beschädigte Asphaltdeckschicht erneuert. Außerdem sollen beschädigte Betonplatten ausgebaut und in Betonbauweise neu eingebaut werden.