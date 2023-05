Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

MÜNSTERAPPEL. Es war das Aus im Kreispokal unter der Woche in Albisheim, doch in der Liga läuft’s: Zwei Spiele, zwei Siege. Die SG Appeltal führt die Tabelle der A-Klasse in der Staffel Nord an. Zwei Treffer beim jüngsten 5:3-Erfolg in Ramsen markierte Routinier Manuel Kutien, der darauf hofft, die kleine Serie am Samstag auszubauen. Um 17.15 Uhr ist Aufsteiger TuS Göllheim zu Gast auf dem Forstberg-Hartplatz in Münsterappel.

„Wir wären gerne weitergekommen, aber ohne die fehlenden Leistungsträger hat es leider nicht gereicht. Der Gegner hat es gut gemacht“, konstatiert Manuel Kutien.