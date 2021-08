Der TuS Bolanden steckt wie schon im vergangenen Jahr im Abstiegskampf der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. In der Nord-Staffel ziert die Mannschaft von Robin Reiß nach drei Niederlagen in Serie den letzten Tabellenplatz. Der tragische Unfalltod eines ehemaligen TuS-Akteurs lässt den Fußball weit in den Hintergrund rücken. Morgen Nachmittag (15 Uhr, Rasenplatz Niederhausen) gastiert Bolanden bei der SG Appeltal.

Nur drei Punkte aus fünf Partien: Trotz deutlich breiterem Kader läuft auch die neue Saison nicht zufriedenstellend für Robin Reiß und den TuS Bolanden. Die Partie gegen den Vorletzten SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel wurde am Sonntag wegen eines unbestätigten Corona-Verdachtsfalls abgesagt und auf kommenden Mittwoch verlegt. Überschattet wurde jenes Wochenende aber vom tragischen Unfalltod eines ehemaligen TuS-Spielers.

Einen Versuch, sich auf den Fußball zu fokussieren, startet der TuS morgen in Niederhausen. Die gastgebende SG Appeltal marschierte mit einer Serie von fünf Siegen zum Auftakt überraschend an die Tabellenspitze – unterlag vor zwei Wochen allerdings der SG Niederkirchen deutlich mit 4:0. „Da sehen wir doch, dass die Liga ausgeglichen ist und jeder jeden schlagen kann. Göllheim hat auch in Ramsen gewonnen“, betont Reiß, dessen Team eine bittere Niederlage im Derby in Gauersheim einstecken musste. Erst verletzte sich Torhüter Waldemar Seiler, dann scheiterte der TuS am Pfosten, um in der vierten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zu schlucken:„Klar müssen wir jetzt mal wieder was holen.“

FC Eiche empfängt Ramsen

Noch hinkt der TuS Ramsen seinen Erwartungen hinterher. Zumindest für die Konkurrenten gelten die „Keiler“ aus dem Stumpfwald mit zu den Titelkandidaten. Jüngst verlor die Mannschaft von Christian Bauer mit 0:1 zu Hause gegen den TuS Göllheim und ist am Sonntag (15 Uhr, Lohnsfeld) bei der SG Eiche zu Gast. Die erstarkten Göllheimer erwarten zeitgleich die SpVgg Gauersheim und der TuS Rüssingen die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel. Tabellenführer Gundersweiler ist spielfrei.