Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Spiele, drei Punkte in der A-Klasse Staffel Nord. Dennoch ist Christian Zapp, Trainer der SG Sippersfeld/Lohnsfeld, zufrieden. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert die Eiche bei einem Aufsteiger. Ein weiteres Derby steigt am Samstag, 16 Uhr, in Gundersweiler.

„Schau mal, wer da alles gespielt hat und wer einen Tag zuvor im Kader der ersten Mannschaft in der Verbandsliga war“, verweist Zapp auf die individuelle Klasse der Zweitgarnitur des TuS Rüssingen,