Die Tabelle ist zumindest für den SV Gundersweiler, der gleich drei Partien im Rückstand ist, noch nicht aussagekräftig. Die Mannschaft von Spielertrainer Michael Hammerschmidt empfängt am Samstagnachmittag (17 Uhr) zur Kerwe den SV Otterberg. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der TuS Steinbach/SV Börrstadt II beim TuS Ramsen.

Fünf Spiele, zwei Remis, drei Siege – dazu nur fünf Gegentreffer und das Weiterkommen im Kreispokal durch einen 1:0-Sieg gegen die SG Appeltal unter der Woche. Der SV Gundersweiler scheint in der Spur zu sein. Torschütze des entscheidenden Treffers war Bastian Steer (74.). Eine gute Fitness braucht die Mannschaft von Michael Hammerschmidt, um die nächsten drei Spiele binnen einer Woche erfolgreich zu überstehen. Da kommt am Samstag zunächst der SV Otterberg, ehe am Mittwoch (19 Uhr) in Ramsen und samstags (16 Uhr) darauf beim Spitzenreiter ASV Winnweiler gespielt wird.

Bereits am Samstag um 16 Uhr empfängt die SpVgg Gauersheim den FC Shqiponja Kaiserslautern. Ein Kellerduell, 14. gegen 15., das die Truppe von Kai Steuerwald gewinnen muss, wenn der Gegner als Konkurrent um den Klassenerhalt distanziert werden soll. Ebenfalls am Samstag (17 Uhr) schon im Einsatz: Liga-Primus ASV Winnweiler, der als turmhoher Favorit seine Visitenkarte bei der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel abgibt.

Nach dem verlorenen Topspiel am Rauhen Weg empfängt der TuS Göllheim am Sonntag (15 Uhr) mit den FCK-Portugiesen einen weiteren harten Brocken. Ein Donnersberg-Duell steigt zeitgleich im Stumpfwald, wo der TuS Ramsen den Aufsteiger TuS Steinbach II/SV Börrstadt erwartet.