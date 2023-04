Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Spiele – ein Punkt. Spätestens nach der Niederlage unter der Woche ist der Fehlstart der SpVgg Gauersheim in die neue A-Klasse-Saison perfekt. Torhüter und Kapitän Patrick Schmitt will nicht alles schlecht reden. Am Sonntag (15 Uhr) ist seine Mannschaft gegen den TuS Bolanden aber unter Zugzwang. Ein Hoffnungsträger wird sein Saisondebüt geben.

Der regionalligaerfahrene Andy Schröder, vergangenes Jahr zu seinem Jugendverein zurückgekehrt, steht morgen nach mehrwöchigem Urlaub den Gauersheimern wohl wieder zur Verfügung.