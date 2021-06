Vermutlich noch für einige Stunden ist die A 63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim gesperrt. Grund ist ein Unfall nahe des Parkplatzes beim Heubergerhof, wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf Anfrage mitgeteilt hat. Fest steht bislang, dass am späten Donnerstagnachmittag mehrere Fahrzeuge – darunter auch Lkw – miteinander kollidiert sind. Dabei hat es auch Verletzte gegeben, die in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden sind. Zur Klärung des Unfallhergangs ist ein Sachverständiger vor Ort. Der Verkehr wird derzeit an der Ausfahrt Kirchheimbolanden ab- und von dort umgeleitet.