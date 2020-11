Die Erneuerung der Fahrbahn im Zuge der A 63 zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden soll in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Anschließend wird die derzeit in beide Richtungen einspurige und komplett auf die Fahrstreifen gen Kaiserslautern umgeleitete Verkehrsführung wieder zurückgebaut. Danach ist allerdings noch in den Überleitungsbereichen die Sanierung der Anschlussstellen herzustellen. Hierzu muss nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die A 63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden an zwei Wochenenden – allerdings nur in Fahrtrichtung Mainz – voll gesperrt werden: von Freitag, 13. November, 19 Uhr, bis Montag, 16. November, 5 Uhr, sowie von Freitag, 20. November, 19 Uhr, bis Montag, 23. November, 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt über die U 47 und ist ausgeschildert. Die Fahrtrichtung Kaiserslautern ist von der Sperrung nicht betroffen. Der LBM bittet insbesondere im Ausleitungsbereich an der Anschlussstelle Göllheim um eine angepasste Fahrweise. Die Arbeiten an dem rund vier Kilometer langen Streckenabschnitt hatten im August begonnen. Sie sind laut LBM mit Kosten in Höhe von rund 1,85 Millionen Euro veranschlagt. Diese werden vom Bund übernommen.