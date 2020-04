Im Donnersbergkreis wurden bisher insgesamt 97 bestätigte SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Davon sind 41 Personen wieder genesen. Fünf Patienten werden weiterhin stationär behandelt. Der Gesundheitszustand einer Person ist kritisch, die übrigen befinden sich in einem guten Allgemeinzustand. Alle erkrankten Personen werden eng durch das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne.

Wer sich krank fühlt, sollte sich immer zunächst an den eigenen Hausarzt wenden. Diese entscheidet, wer sich in der Corona-Ambulanz vorstellen oder zur Testung ins Abstrichzentrum überwiesen werden soll. Die Termine für die Corona-Ambulanz vergibt die Hausarztpraxis, wegen eines Termins im Abstrichzentrum werden Betreffende telefonisch von diesem kontaktiert. Sollte Ihre Hausarztpraxis nicht erreichbar sein, steht der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (Telefon 116 117) zur Verfügung. Zudem ist die rheinland-pfälzische Hotline „Fieberambulanz“ unter der 0800–99 00 400 rund um die Uhr erreichbar. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises ist unter der Hotline 06352 710-500 erreichbar, die Servicezeiten wurden erweitert und lauten ab sofort wie folgt: werktags durchgängig von 8 bis 16 Uhr (donnerstags bis 18 Uhr) sowie samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr. Allgemeine Informationen erhalten Sie zudem bei der Hotline des Bundesgesundheitsministeriums (Mo-Do 8 bis 18 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr) unter der Telefonnummer 030 346 465 100 oder bei der Hotline des Landes Rheinland-Pfalz (Mo - Fr 8 bis 18 Uhr, Sa und So 10 bis 15 Uhr) unter der Telefonnummer 0800 57 58 100. red/jgl