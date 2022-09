Eine 87-jährige Frau aus dem westlichen Donnersbergkreis erhielt am Mittwochnachmittag einen „Schockanruf“. Gegen 15 Uhr meldete sich eine weinende Person telefonisch bei ihr, gab sich als ihre Tochter aus und sagte, dass sie Hilfe bräuchte. Dabei wurde der Name der richtigen Tochter benutzt. Danach wurde das Telefonat an eine angebliche Polizistin übergeben. Die Tochter habe eine schwangere Frau totgefahren und müsse nun ins Gefängnis. Das könne durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden.

Die Geschädigte richtete daraufhin eine größere Bargeldsumme sowie teuren Goldschmuck für die Abholung durch einen Polizeibeamten. Gegen 16.15 Uhr erschien dann tatsächlich ein Mann vor dem Anwesen, der jammerte „Meine Frau, meine Frau.“ Der Geschädigten kam das komisch vor und sie verlangte einen Ausweis, woraufhin sich der Mann entfernte. Er sei etwa 40 Jahre alt gewesen und habe südländisch ausgesehen. Er war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine normale Statur und dunkle Haare mit einem Seitenscheitel. Bekleidet war er mit blauen Jeans und einen blauen Blouson. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361 917-0.