Am frühen Dienstagnachmittag wurde auf der Landesstraße 401 ein 83-jähriger Radfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Ein 65-jähriger Autofahrer befuhr demnach von Börrstadt kommend einen Feldweg und übersah beim Einfahren auf die Landesstraße den von links kommenden Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Weiterhin ist laut Polizei ein Sachschaden von rund zweitausend Euro entstanden.