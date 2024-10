Schillernde Kostüme und eindrucksvolle Showacts: 35 Tanzgruppen zeigten am Wochenende beim 8. Rohau Dance Cup in der Rockenhausener Donnersberghalle einmal mehr die breite Palette ihres Könnens.

Wie gewohnt wurde der Dance Cup vom Rockenhausener Karnevalverein Rohau organisiert. Und einmal mehr wurde den insgesamt rund 1500 Zuschauern eine Menge geboten: Mit einfallsreichen Showtanznummern, deren Mottos von „Bella Italia“ bis hin zum Filmklassiker „Matrix“ reichten, begeisterten am Samstag und Sonntag Formationen aus nah und fern. Während am Samstagabend die Erwachsenengruppen gegeneinander antraten, gehörte der Sonntag den Kinder- und Jugendgruppen. Durchweg boten sie dem Publikum vielfältige Auftritte auf Spitzenniveau, bei denen stets mitgeklatscht wurde.

Der Sieg in der Kategorie „Gemischt“ ging an die Gruppe „Revived Generation“ vom TSV Armsheim, die mit ihrer Nummer „Pokemon – Komm schnapp sie dir“ nicht nur die Jury überzeugten, sondern auch das Publikum mitrissen. Bestnoten gab es außerdem für die Formation „Dance&StyleZ“ von der Turngemeinde Mainz-Gonsenheim, die unter dem Motto „Die Feuerwehr – Wir tanzen bis zum geht nicht mehr“ in der Kategorie „Damen“ angetreten waren. Am Sonntag lauteten die siegreichen Gruppen „Smaragd“ aus Rüdesheim (Minis), „Blue Fairys“ (Kinder) und „Magic Flames“ (Jugend), beide aus Gimbsheim (Jugend).

Das Organisationsteam – bestehend aus Patrizia Nieradzik, Steffi Schmitt, Lisa-Marie Schmitt, Aileen Busch, Lara Wasem und Eileen Nickel – zog eine positive Bilanz der Veranstaltung. Patrizia Nieradzik freute sich besonders darüber, dass die Darbietungen der Showgruppen mit jedem Jahr größer und aufwendiger werden: „Vor allem die Bühnenbilder sehen immer toll aus.“ Auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb und zwischen den Gruppen sei jedes Mal ein Höhepunkt.