In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Trickanrufen im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz. Auch ein Mann aus dem Donnersbergkreis musste sich damit auseinandersetzen. Am Montagnachmittag wurde der 76-Jährige von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Er erzählte von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und wollte den Senior offenbar aushorchen. Als dieser jedoch Gegenfragen stellte, wurde klar, dass der Anrufer sich gar nicht auskannte und vermutlich log. Der 76-Jährige beendete nach Angaben der Polizei daraufhin das Telefonat, bevor der mutmaßliche Betrüger irgendwelche Forderungen stellen konnte.

Weitere Vorfälle gab es in Kusel und Kaiserslautern, die von falschen Microsoft- und Vodafone-Mitarbeitern kontaktiert wurden.