Am Donnerstagabend startete das 75. Nordpfälzer Herbstfest mit einer ganz neuen Idee: Im Schlosspark kamen die Besucher nun schon einen Tag früher zusammen und begingen das erste „Park-Picknick“. „Das ist unser kleines Vorfest“, freute sich Stadtbürgermeister Michael Vettermann über die Kooperation mit Anna Schückler („ROK Wein“), der Metzgerei Bessei und Bäckerei Münzel. „Die drei stellen das gemeinsam auf die Bühne“, bedankte sich Vettermann. Mitbringen durfte sich dennoch jeder etwas – wer wollte, konnte sich aber auch vor Ort mit den Angeboten der Initiatoren eindecken. Ob die Idee eine einmalige Sache bleibt, ließ Vettermann offen. Nicht unwahrscheinlich, dass die Gäste die Premiere einer kommenden Herbstfest-Tradition erlebt haben. In jedem Fall war es aber der Auftakt in ein ereignisreiches Wochenende mit viel Wein, Musik, Unterhaltung und dem traditionellen Abschluss mit Feuerwerk am Montagabend