Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht nach dem 75. Nordpfälzer Herbstfest eine positive Bilanz: Bei den gut besuchten Veranstaltungen hätten die Einsatzkräfte zwar gelegentlich eingreifen, jedoch – gemessen am hohen Besucheraufkommen – nur wenige Strafanzeigen aufnehmen müssen.

In der Nacht auf Sonntag kam es laut Polizei zu einer Körperverletzung am Bahnhof, außerdem habe ein 22-Jährige bei einer Personenkontrolle am Festplatz Widerstand geleistet – beide Vorkommnisse stuft die Polizei als alkoholbedingt ein. Am Sonntagnachmittag gab es in der Brühlgasse zwei Diebstähle an Verkaufsständen. Eine Tatverdächtige wurde bereits ermittelt.

Ab und an musste die Polizei nach eigenen Angaben „alkoholbedingte Streitigkeiten“ schlichten. Zudem habe sie „in einigen Fällen“ Trunkenheitsfahrten verhindert, Platzverweise ausgesprochen und Festbesucher auf das Alkohol- und Glasverbot hinweisen müssen. Sehr gut habe die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem beauftragten Sicherheitsdienst funktioniert.