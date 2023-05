Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was sich in Göllheim unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 ereignete, ist sicher keine Ausnahme. Ähnlich wird es auch in anderen Dörfern der Umgebung zugegangen sein. Anders als dort gab es in Göllheim aber jemanden, der fleißig Aufzeichnungen gemacht hat – Heinz Alles.

Wie sein Schwiegersohn Lutz Reiter mitteilt, hat der ortsansässige Volksschullehrer wohl die längste Zeit seines Lebens Tagebuch geführt und dabei auch die Kriegs- und Nachkriegszeit