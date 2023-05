Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie überall im ehemaligen Deutschen Reich, wütete der Zweite Weltkrieg auch in der Nordpfalz, und alle Gemeinden waren davon betroffen. Nicht überall ist diese Zeit jedoch so gut dokumentiert wie in Göllheim. Der folgende Artikel ist eine gekürzte und leicht bearbeitete Version eines Aufsatzes, den Karl Scherer, der Kaiserslauterer Historiker und Spezialist für pfälzische Geschichte, für den dritten Band der Göllheimer Ortschronik verfasst hat. Es geht darin um die erste Zeit nach dem Kriegsende.

Für Göllheim ist der Krieg am Morgen des 21. März 1945 vorbei. Nach dem Geheule der Sirenen, dem Dröhnen der Jabos und