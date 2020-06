Wie überall im ehemaligen Deutschen Reich, wütete der Zweite Weltkrieg auch in der Nordpfalz, und alle Gemeinden waren davon betroffen. Nicht überall ist diese Zeit jedoch so gut dokumentiert wie in Göllheim. Der folgende Artikel ist eine gekürzte und leicht bearbeitete Version eines Aufsatzes, den der Kaiserslauterer Historiker und Spezialist für pfälzische Geschichte Karl Scherer für den dritten Band der Göllheimer Ortschronik verfasst hat. Es geht darin um die letzten Wochen und Tage vor und die ersten Tage nach dem Kriegsende.

Seit dem 13. März 1945 haben die Alliierten ihre Luftangriffe um ein Vielfaches erhöht. Noch gefährlicher als die „fliegenden Festungen“, mit denen zu jeder Tages- und Nachtzeit zu rechnen ist, sind die „Jabos“, die schnellen Jagdbomber, die den Panzertruppen der 3. US-Armee in der Pfalz und Rheinhessen die Vormarschrouten freischießen und den Verkehr praktisch zum Erliegen bringen. Sie schießen im Tiefflug auf alles, was sich bewegt – nicht nur auf Soldaten und Militärfahrzeuge, sondern auch auf Frauen und Kinder.

Auch in Göllheim, in dem sich außer seinen 1629 Einheimischen eine unbekannte Anzahl von Evakuierten aus bombengeschädigten pfälzischen Städten und ausländischen Zwangsarbeitern befindet, heult deshalb immer häufiger die auf dem Turm der evangelischen Kirche montierte handbetriebene Sirene. Dazu werden an bestimmten Gebäuden angebrachte Pflugscharen mit Eisenstangen angeschlagen. Ihr lautes Dröhnen, die schrillen Sirenen, dazu das Heulen der Jabos treiben die Göllheimer in Scharen in die Schutzräume, meist ausgebaute Keller. Jeder kennt seinen Platz und weiß, wer sich bei Fliegeralarm im gleichen Schutzraum aufzuhalten hat. Fehlt jemand, macht man sich unverzüglich auf die Suche. Ansonsten bleiben die Leute in den düsteren, kalten und nur ungenügend Schutz bietenden Zufluchtsstätten und versuchen, sich bis zur Entwarnung durch Erzählen gegenseitig die Angst zu nehmen.

Warnung per Flugblatt

Am 18. März fordert ein über dem Dorf abgeworfenes Flugblatt des alliierten Oberkommandos die Bürger auf, ihre Gemeinde umgehend zu verlassen, da sie nun zur Kampfzone geworden sei. Göllheim ist wegen seines in Ortsnähe gelegenen kleinen Feldflugplatzes in Gefahr, von Artillerie beschossen zu werden.

Im Morgengrauen des 19. März kommt zu dem gewohnten Jabo-Heulen vom Donnersberg herüber bald anhaltender Geschützdonner. Tagsüber herrscht durchgehend Fliegeralarm. Nach Einbruch der Dämmerung hasten dann die abgekämpften, demoralisierten Soldaten der 246. und 352. Infanterie-Division auf der Flucht, dazu Hitlerjugend, Volkssturmmänner und Flakhelfer durch das Dorf Richtung Wormser Rheinbrücke. Die Göllheimer, die ahnen, was ihnen bevorsteht, trennen sich noch in der Nacht in aller Hast von ihren Hitlerbildern, Hakenkreuzfahnen, Parteiabzeichen, Armbinden, SS-Dolchen und anderen Devotionalien. Ein Jungzugführer der Hitlerjugend versenkt seine Hitlerbüste in der Güllegrube.

Am Morgen des 20. März kommt es zu einer erbitterten Auseinandersetzung wegen der drei Panzersperren im Ort – schließen oder verteidigen? Dabei wird der Feuerwehrkommandant Johannes Bertram von verbliebenen Nazis so zusammengeschlagen, dass er auf einer Trage nach Hause gebracht werden muss. Schließlich siegt die Vernunft. Als dann Teile der 11. US-Panzerdivision um 10.55 Uhr von Dreisen kommend in Göllheim einfahren, wehen an vielen Häusern weiße Bettlaken aus den Fenstern. Von den Gemeindevertretern – seit 1933 ausschließlich Nationalsozialisten – ist nichts zu sehen. Mit den anderen örtlichen Parteigrößen sind sie abgetaucht und überlassen ihr Dorf den Amerikanern.

Kind als Schutzschild

Die kommen im langen Konvoi von Panzern, Jeeps und Nachschubfahrzeugen. Unterwegs erschießen sie noch einen der versprengten Wehrmachtsangehörigen – kein Göllheimer –, der aus dem Hinterhalt auf sie gefeuert hatte. Dazu durchkämmen Infanteristen Haus um Haus nach versteckten Soldaten und gehen dabei auch ziemlich brutal vor. In der Kerzenheimerstraße greifen sie sich ein kleines Mädchen und schieben das Kind als lebenden Schutzschild vor sich her durch das ganze Haus.

Die mutigsten Göllheimer wagen sich aus ihren Häusern und schleichen neugierig um die Panzer und ihre Besatzungen herum. Zu Kontakten kommt es allerdings nicht, und nach dreistündigem Aufenthalt setzen die Kampftruppen ihren Vormarsch fort. Der Nachschubstrupp und eine Sanitätseinheit errichten auf dem Flugplatzgelände ein Feldlazarett und bleiben im Ort. Der einzige „höherrangige“ Bürger, den Göllheim zu dieser Zeit aufbieten kann, der Arzt Dr. Karl Künzel, der von 1929 bis 1932 zweiter Bürgermeister, aber kein Parteimitglied war, wird in einer Funktion als „Beigeordneter ohne Kompetenz“ Ansprechpartner für die Besatzungsmacht.

Diese beginnt umgehend damit, Häuser zu beschlagnahmen und Soldaten einzuquartieren. Das geht nicht immer ohne Blessuren ab. Die Ehefrau eines erst kürzlich gefallenen Soldaten wird nicht nur auf die Straße geworfen, ihr wird auch noch der Schmuck samt Ehering gestohlen.

Andererseits gibt es aber auch anständiges Verhalten: In der Poststraße 5 sitzt Mina Lander an ihrem Harmonium und spielt einen Bachchoral, als drei Soldaten ins Haus polterten – und überrascht stehenbleiben. Dann setzen sie sich wie auf Kommando auf den Boden und hören andächtig zu, als Frau Lander ungerührt weiterspielte. Friedlich übernachten die Soldaten anschließend in ihrem Haus, und am nächsten Tag findet die Hausbesitzerin auf ihrem Küchentisch drei Büchsen Bohnenkaffee und einen Zettel. „God bless you!“, Gott segne Sie, steht darauf.

Zur Serie „Göllheim im Krieg und nach Kriegsende“

Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wie der Krieg in Göllheim und für die Göllheimer verlief, hat der Kaiserslauterer Historiker und langjähriger Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde und der Pfalzbibliothek, Karl Scherer, in einem Aufsatz beschrieben, der demnächst im dritten Band der Göllheimer Ortschronik erscheinen wird. Außerdem hat uns die Familie des bereits verstorbenen Göllheimer Chronisten Heinz Alles von ihm zusammengetragenes Material zur Kriegs- und Nachkriegszeit zur Verfügung gestellt. Aus diesem Quellenmaterial haben wir eine dreiteilige Miniserie zusammengestellt. Teil 1 und 2 liegt der Aufsatz von Karl Scherer zugrunde, Teil 3 speist sich aus Material von Heinz Alles.