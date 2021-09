Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der TuS Landsberg Obermoschel mit anschließender Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen wurden auch langjährige Mitglieder vom Vereinsvorsitzenden Alexander Neu geehrt. Coronabedingt hatte die Vorstandschaft des rund 400 Mitglieder zählenden Vereines von größeren Jubiläumsfeierlichkeiten abgesehen.

Ein Mitglied stand bei der Ehrung besonders im Mittelpunkt: Für 75 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde die Sonderehrennadel der TuS an Karl Nessel aus Obermoschel verliehen. Karl Nessel war langjähriger Abteilungsleiter der Turnabteilung. Seit seiner Jugend war er selbst als Turner aktiv und hatte sehr beachtliche Erfolge erzielen können. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Ruth Dindorf und Gerhard Keiper ausgezeichnet. Seit 50 Jahren gehören Ralf Beisiegel, Erich Pfurtscheller, Gerd Kunz, Karl Ruppert, Hans-Joachim Hubrich und Vera Ruppert der TuS an, wofür die Jubilare die Ehrennadel in Gold erhielten. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Karl-Werner Schäfer, Lieselotte Schmidt, Hans Kuntz, Joachim Herr und Andreas Schmidt mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Christoph Wolf, Peter Feickert, Thomas Lamb, Frank Zimmer, Susanne Lamb, Georg Hippel, Tanja Lamb, Tobias Hensler, Alexander Neu, Dirk Hilgert und Lukas Degen.

Vorsitzender Neu gab einen Rückblick über die 75 Vereinsjahre – die TuS Landsberg ging aus einem Zusammenschluss von zwei Vorgänger vereinen, Turnverein 1882 und Sportverein 1920/1921 hervor.