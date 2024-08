In Rockenhausen heißt es wieder: „die Kunst, der Wein, das Fest und so …“ Für 5. bis 9. September lädt die Stadt zur 75. Auflage ihres Nordpfälzer Herbstfestes ein. In diesem Jahr darf sogar einen Tag länger gefeiert werden. Wie der wohl genutzt wird?

Mit einem Park-Picknick am Donnerstagabend können sich Einheimische und Herbstfestanfänger bei einem After-work-Treffen auf die beliebte Veranstaltung einstimmen. Wir haben die Programmhöhepunkte und wichtigsten Fakten rund um das Fest zusammengetragen.

Wo und wann wird überall gefeiert?

Das Warm-up fürs Herbstfest findet am Donnerstagabend im Schlosspark statt. Das Park-Picknick beginnt dort offiziell um 18 Uhr.

Das Festprogramm am Freitag startet um 19 Uhr in der VTR-Halle mit der Weinverkostung. Am Samstag geht es im Schlosspark weiter, wo ab 18 Uhr zu „Wein & Genuss“ geladen wird. Im Festzelt wird ab 20 Uhr gefeiert, dort sorgt die Partyband Lechis für Unterhaltung und Stimmung.

Auch der Fest-Sonntag beginnt im Schlosspark. Hier darf man sich zu einem Schlückchen beim Frühschoppen ab 11 Uhr verabreden. Ferner wird es wieder das Herbstfest-Café geben. Herzhaftes gibt es ab 12 Uhr beim Mittagstisch im Festzelt. Ab 19.30 Uhr steigt dort die große Herbstfest-Party mit DJ Morres.

Am Montag gibt es ab 12 Uhr den „Mittagstisch der Betriebe“ im Festzelt. Ab 20 Uhr lädt Rockenhausen zum Ausklang zur „Weinfrohen Endrunde“ ins Festzelt ein.

Welche sportlichen Programmpunkte sind geplant?

Den Auftakt bilden am Freitagabend um 19 Uhr die „Fußball-Festspiele“ des FVR. Am Samstag feiert um 9 Uhr der „1. Rockie Kids Run“ des VTR seine Premiere. Es gibt zwei Distanzen: 400 Meer für die Gruppe U6 und 800 Meter für die Gruppe U14. Direkt im Anschluss wird die elfte Auflage des „Rockie-Man Triathlon“ im Zeitraum 10 bis 13 Uhr ausgetragen. Der Startschuss fällt jeweils auf dem Gelände des Stadions.

Weiter geht es um 14 Uhr mit Spaß auf der Alsenz, wenn die 13. Auflage des Entenrennens an den Start geht. Ab 15.30 Uhr wird erneut beim FVR gekickt. Ein weiterer Programmhöhepunkt folgt am Sonntag mit den beliebten Vorführungen der Showtänze. Die RoHau- und VTR-Showtanzgruppen präsentieren die Tänze im Anschluss an den Umzug ab 15 Uhr. Austragungsort ist der Schlosspark.

Welches Rahmenprogramm ist beim Herbstfest geplant? Wo und wann findet was statt?

Die Schausteller öffnen am Samstag ab 14 Uhr ihre Fahrgeschäfte auf dem Festplatz. Am Sonntag und Montag öffnen die Karussells und Buden auf dem Rummelplatz ab 12 Uhr.

Der Nordpfälzer Geschichtsverein freut sich auf Teilnehmer seines Symposiums zum Thema „Geologie und Montagegeschichte des Stahlbergs“. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 14.30 Uhr in der Donnersberghalle.

Am Sonntag öffnet um 11 Uhr die Marktzeile mit den fliegenden Händlern auf der Kreuzung Damian-Kreichgauer-Straße/Brühlgasse. Von 13 bis 18 Uhr gesellen sich die Innenstadtgeschäfte mit einem verkaufsoffenen Sonntag hinzu.

Wie viele Zugnummern werden beim Umzug am Sonntag erwartet?

Wie gewohnt, startet der große Herbstfest-Umzug um 13.30 Uhr seine Fahrt durch die Innenstadt. Gut 50 Gruppen und Motivwagen sind angekündigt.

Findet wieder das beliebte Feuerwerk statt?

Das Höhenfeuerwerk bildet auch beim Jubiläumsherbstfest den feierlichen Abschluss. Beginn ist am Montag um 21 Uhr.

Wo kann ich während des Herbstfestes parken?

Es kommt zu (teilweise nur kurzzeitigen) Sperrungen in folgenden Bereichen: Bezirksamtsstraße, Bahnhofstraße, Teile der Luitpoldstraße, Kreuznacher Straße und Wiesenstraße. Auch die Brühlgasse zum Schulzentrum/Festplatz hin ist gesperrt. Parkplätze stehen auf dem Rognacplatz, rund um das Rathaus, an der Sparkasse, dem Bahnhof, der Gutenbrunnenstraße, am Freibad/Stadion und an den Supermärkten zur Verfügung.