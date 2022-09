Am Freitagabend um 19.14 Uhr war es soweit: Stadtbürgermeister Michael Vettermann hat die Weinverkostung in der Halle der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen (VTR) eröffnet – und damit das erste „richtige“ Herbstfest seit 2019. Nach zwei – sehr erfolgreichen – virtuellen Auflagen kehrte die Probe nicht nur zur Präsenz, sondern nach exakt 20 Jahren auch an alte Wirkungsstätte zurück: Bereits bis 2002 hatte die Verkostung in der VTR-Halle stattgefunden, ehe der Umzug in die Donnersberghalle erfolgte.

Mit der „Heimkehr“ war zugleich eine Neuerung verbunden: Erstmals bewirteten fleißige VTR-Mitglieder die rund 300 gut gelaunten Gäste – nur wenige Plätze blieben frei. Fachkundig und kurzweilig besprachen Weinexperte Udo Bamberger und die frühere Naheweinkönigin Barbara Wollschied die zwölf ausgesuchten Tropfen von sechs Nahe-Winzern – an deren Pavillons konnte man danach 18 weitere Weine probieren. Für den guten Ton sorgte die Marchingband „Dixie Heroes“. Am Ende stand die Erkenntnis: Das 73. Nordpfälzer Herbstfest läuft!