Die katholische Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler hat sich an der dritten bundesweiten 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend beteiligt. Ihr Auftrag: Bänke gegen Rassismus für die Nordpfalz anzufertigen.

Die Aktion stand unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ und lief von Donnerstag bis Sonntag. Bei Tanja Rieger und Ilka Walter-Edinger vom katholischen Pfarreirat liefen die Fäden für die Aktion in Winnweiler zusammen. Rieger war am Freitagmorgen ganz begeistert vom Engagement der 30 Kinder und Jugendlichen, die schon fleißig im Pfarrheim gemeinsam an ihrer gestellten Aufgabe werkelten.

Das Projekt für Winnweiler hieß: „Kein Platz für Rassismus in der Region Nordpfalz!“ Dafür sollten mindestens 15 Sitzbänke gebaut werden, die in der ganzen Nordpfalz verteilt werden sollen – eine Bank wird einen gebührenden Platz in Winnweiler erhalten. Wo genau? „Das entscheiden wir nach Ende der Aktion am Sonntag“, sagte Rieger.

„Mut für weitere Arbeit“

Die Unterstützung der Gruppe, für die unter anderem in den sozialen Medien geworben wurde, war riesengroß, berichteten Rieger und Walter-Edinger. Firmen spendeten alle Materialien für die Sitzbänke, am Samstagmorgen überraschte Bürgermeister Rudi Jacob die fleißigen jungen Handwerker mit einem Frühstück. Auch viele andere Gemeindemitglieder brachten regelmäßig Essen und Getränke, zum Beispiel Salate und kleine Snacks vorbei.

Die 30 Teilnehmer für die 72-Stunden-Aktion zu finden, sei „ruckzuck“ gelungen, berichtete Rieger. „Es ist für uns sehr erfreulich zu sehen, dass sich die jungen Menschen bei einem solchen Projekt kurzfristig für eine gute Sache in so hoher Zahl beteiligen. Das darf uns viel Mut für unsere weitere Arbeit in der katholischen Kirche und in der Gesellschaft insgesamt machen.“

Nach Feilbingert und Kaiserslautern

Pfarrer Carsten Leinhäuser dankte den Jugendlichen und den Betreuerinnen für ihr großes Engagement. Die große Spendenbereitschaft und die Unterstützung bei der Aktion mache ihn fast sprachlos. Noch am Sonntag wurden die Sitzbänke zu den 14 Gruppen, die sich in der Nordpfalz an der 72-Stunden-Aktion beteiligt hatten, gebracht. So erhielten unter anderem Feilbingert, Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach jeweils eine im Winnweilerer Pfarrheim hergestellte Sitzbank.