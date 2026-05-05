In Göllheim haben sich die „Gellemer Hexen“ wieder für den guten Zweck eingesetzt. Die gesammelten Spenden gehen an den Förderkreis kranker Kinder Kaiserslautern.

Eine Spende in Höhe von 7135 Euro haben die „Gellemer Hexe“ im April an Lutz Rothe, den ersten Vorsitzenden des Förderkreises kranker Kinder Kaiserslautern, übergeben. Der Förderverein unterstützt unter anderem Lern- und Bastelangebote sowie Besuche von Clowndoktoren und Musiktherapeuten. Außerdem hilft er bei der Anschaffung wichtiger medizinischer Geräte – in enger Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendklinik im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern.

„Die Spende kommt direkt dort an, wo sie gebraucht wird: bei kranken Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien“, sagt Rothe. „Wir sind immer wieder überrascht über die große Spendenbereitschaft in unserer Gesellschaft“, erklärten die „Alt“-Hexen Jutta Wittner, Steffi Bayer und Uschi Heil, die schon seit 40 Jahren bei den „Gellemer Hexen“ dabei sind. Sie bedankten sich bei allen Spendern – besonders bei den Hütten-Teams der Kriegsberghütte des Pfälzerwald-Vereins Göllheim, die ihre Trinkgelder und Aufwandsentschädigungen gespendet hatten.