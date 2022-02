1480 aktive Covid-19-Fälle gibt es aktuell im Donnersbergkreis, wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hat. 198-mal handelt es sich dabei um bestätigte Fälle der Omikronvariante. Am Montag waren 71 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zehn Erkrankte aus dem Landkreis werden derzeit stationär behandelt.

Die meisten Covid-19-Fälle weist die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land auf. Dort sind 485 Infektionen gemeldet. In der VG Kirchheimbolanden sind es 306, in der VG Eisenberg 287, in der Verbandsgemeinde Winnweiler 238 und in der VG Göllheim gibt es 164 bestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1073,6.