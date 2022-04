Für einen 71-Jährigen dürfte es eine Autofahrt mit Folgen gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Streife am Mittwoch gegen 18.15 Uhr das Auto des Mannes in Alsenz. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 71-Jährige aus dem Donnersbergkreis zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren, der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.