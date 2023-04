Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihr wisst ja, dass wir Biber erst in der Dämmerung so richtig lebendig werden. Tagsüber sind wir gern in unserer Höhle. Wir machen zwar keinen Winterschlaf, aber wenn es kalt wird, ist es da besonders kuschelig. Ich habe mich gefragt, was eigentlich andere Tiere im Winter machen. Kann ich Wildvögel beispielsweise bei der Futtersuche unterstützen? Das wollte ich von Hans-Valentin und Anita Bastian wissen. Die beiden sind Biologen, leben in Kerzenheim und engagieren sich beim Nabu; das ist ein großer Naturschutzverein.

Der Garten bei Bastians hat mir sofort gefallen. Es gibt reichlich Bäume und Sträucher. „Bei uns darf vieles wachsen, was man in einem ,ordentlichen’ Garten oft nicht