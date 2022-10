Seit Montag hat das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises 69 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert: 20 am Dienstag selbst und 49 am Montag. Damit sind derzeit 186 aktive Covid-19-Fälle bekannt. 18 Erkrankte werden stationär behandelt. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 32.285 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 31.970 von ihnen sind wieder genesen, 129 sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 520,1. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 10,42. Derzeit finden sich die meisten infizierten Kreisbürger, 56 offiziell registrierte Fälle, in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, gefolgt von der VG Nordpfälzer Land (51). Weit weniger sind es in den anderen drei Verbandsgemeinden: In der VG Winnweiler 28, in der VG Eisenberg 27 und in der VG Göllheim 24.