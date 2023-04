Über eine Spende der Gellemer Hexe konnten sich gleich zwei Institutionen in der vergangenen Woche freuen. Die fleißigen Sammlerinnen aus Göllheim überreichten insgesamt 6666 Euro. Jeweils die Hälfte ging an die Kinderkliniken in Kaiserslautern und Worms. In Kaiserslautern wird die Spende dazu genutzt, um Kosten zu decken, die über den üblichen Etat hinaus gehen. Beispielsweise dafür, um Spielzeuge für die kleinen Patienten zu beschaffen. In Worms soll das Geld zur Anschaffung von speziellen Hochleistungsbeatmungsgeräten verwendet werden.

Das Spendengeld wurde auch dieses Jahr von den „Gellemer Hexe“ an Altweiberfasnacht als „Wegezoll“ bei Autofahrern, Passanten und in den aufgestellten Hexensammeldosen in den Geschäften gesammelt. Zum zweiten Mal wurde von den Hexen ein Glühweintreffen am Gaulsstall veranstaltet. Der Erlös davon floss ebenfalls in die Spende ein. „Der diesjährige Betrag ist ein Rekordergebnis und es überrascht uns immer wieder, wie großzügig gespendet wird“, sagte Christa Hartmüller von den Hexen.